Um homem foi preso na madrugada deste sábado (15) após provocar um acidente de trânsito, no viaduto da Avenida Brasil, no cruzamento com a Rua Amazílio Lino de Souza.

A equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) estava nas proximidades para mais uma etapa da Direção Consciente, quando foi alertada que um veículo em alta velocidade havia se envolvido em uma colisão grave.

“Um caminhoneiro passou e falou do acidente. Fomos os primeiros a chegar. O motorista do carro bateu na traseira de um caminhão e depois colidiu com o tapume de uma obra”, relatou o delegado Manoel Vanderic, ao jornalista Jonathan Cavalcante.

Antes mesmo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegar, os policiais fizeram o bafômetro, que confirmou que o motorista tinha no organismo o dobro da quantidade de álcool que é considerado crime.

O Portal 6 apurou que o homem, que estava acompanhado de um amigo, é de Abadiânia. Eles teriam bebido juntos lá, vindo para Anápolis beber mais e estavam prontos para pegar a rodovia e voltar para casa quando tudo aconteceu.

O passageiro precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que informou à reportagem que o paciente já recebeu alta.

Já o motorista foi atendido no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Ele teve duas fraturas no braço e terá que passar por uma cirurgia, mas mesmo assim foi levado para delegacia após o atendimento médico e precisou pagar fiança de dois salários para responder pelo processo em liberdade.