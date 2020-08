A tarde deste sábado (15) foi de muita confusão e drama no bairro São Sebastião, localizado na região Leste de Anápolis.

Isso porque dois irmãos, de 47 e 51 anos, se desentenderam e embarcaram em uma briga séria, que deixou o mais velho gravemente ferido.

A irmã do meio, de 50 anos, ficou sabendo do confronto e ligou rapidamente para a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao local.

Chegando lá, os militares encontraram a vítima ensaguentada após sofrer um corte na orelha e com uma possível lesão na perna. O caçula, responsável pelos danos, foi embora depois da agressão.

A PM tentou contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas sem sucesso. Sendo assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros.

A corporação confirmou a lesão grave na perna do homem, com suspeita de ter sido uma fratura no fêmur – osso mais volumoso do corpo humano e que tem uma das recuperações mais delicadas também, especialmente em pacientes com idade mais avançada.

Depois de realizado os cuidados possíveis, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) para receber o devido tratamento médico.