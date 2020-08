View this post on Instagram

4° BPM NO COMBATE AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL Equipe do 4° BPM logrou êxito em conduzir indivíduo que havia praticado estupro de vulnerável em uma menor de onze anos no Setor Sul 3° Etapa. O autor foi apresentado a Autoridade Policial que procedeu o flagrante. A imagem do autor será divulgada para possível reconhecimento de outras vítimas. Disque Denúncia: 62 995 530 026. Sigilo absoluto! Fonte: Comunicação Social do 4° BPM. 3° CRPM, CUIDANDO DO CORAÇÃO DE GOIÁS!