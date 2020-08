Quatro novas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Anápolis nesta quinta-feira (20).

É o que aponta o boletim informativo diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com o documento da pasta, das quatro fatalidades, duas aconteceram no dia 16 de agosto (referentes a dois homens, de 76 e 78 anos) e as outras duas ontem (19) e hoje (20) – referentes a um homem de 84 e uma mulher de 57 anos, respectivamente.

Agora, o número total de vítimas fatais registradas é de 157, sendo a primeira delas confirmada no dia primeiro de maio.

Novos pacientes

O boletim da Semusa também trouxe a confirmação, nas últimas 24h, de 77 novos pacientes. São 32 mulheres, de 17 a 15 anos, e 45 são homens, de 13 a 74 anos.

Desde o início da pandemia, 7.129 moradores de Anápolis testaram positivo para a doença. Destes, 68% cumpriram o período de isolamento e foram liberados da quarentena.