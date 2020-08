A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no informe epidemiológico desta quarta-feira (21), a morte da mais jovem vítima da Covid-19, até o momento, em Anápolis.

Se trata de uma adolescente, de 14 anos, que faleceu no último dia 10 de agosto e só teve o diagnóstico laboratorial atestando a doença liberado nas últimas 24h.

Além dela, Semusa também divulgou a morte de outros dez moradores da cidade. Todos, destacou a pasta, “eram portadores de comorbidades”. Veja a lista:

– duas mulheres, 72 e 78 anos, que não resistiram no dia 14;

– um homem de 63 anos e uma mulher de 78 anos, que faleceram no dia 15;

– dois homens, 84 e 86 anos, que foram a óbito no dia 19;

– uma mulher, 47 anos, e três homens, 48, 74 e 75 anos, que faleceram no dia 20.

Com o acréscimo destes óbitos, Anápolis já acumula 168 desde o início da pandemia. Na cidade, 112 novos casos de Covid-19 foram confirmados de ontem (20) para hoje (21), totalizando 7.241.

Um total de 4.963 moradores que foram contaminados já se recuperaram da doença. Os demais seguem internados ou em isolamento domiciliar.