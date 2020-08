Termina na próxima sexta-feira (28) o período de inscrições para o concurso público da cidade de Mozarlândia, localizada a 319 km de Anápolis.

Ao todo, estão sendo ofertadas 418 vagas com funções de nível fundamental incompleto até ensino superior completo. Destas, 103 são para ampla concorrência e 315 para formação de cadastro reserva técnica.

Os interessados devem se inscrever através do site do Itame, a banca organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 150, de acordo com o cargo pretendido.

As provas objetivas estão previstas para ocorrer nos dias 10 e 11 de outubro. Todos os detalhes do concurso e dos requisitos exigidos em cada função estão disponíveis no edital.

Veja quais as vagas ofertadas no concurso em cada nível de escolaridade

Ensino fundamental incompleto

Agente de vigilância

Executor de serviços gerais

Gari

Operador de máquinas

Ensino fundamental completo

Eletricista

Motorista da garagem

Ensino médio

Agente de combate a endemias

Agende de fiscalização municipal

Auxiliar de saúde bucal

Bibliotecário

Executor administrativo

Fiscal ambiental

Fiscal de vigilância sanitária

Técnico de enfermagem

Técnico de radiologia

Ensino superior

Advogado

Assistente social

Biólogo

Enfermeiro

Farmacêutico

Gestor ambiental e sanitário

Gestor público

Médico

Odontólogo

Professor de geografia

Professor de língua portuguesa

Professor de matemática

Pedagogo

Psicólogo

Tesoureiro