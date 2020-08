Uma rede de restaurantes e uma indústria recapadora de pneus estão com vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis.

A seleção será feita pela Alcântara Consultoria e os currículos devem ser enviados diretamente para o e-mail [email protected] com o nome da função desejada no assunto.

As oportunidades da rede de restaurantes são para Churrasqueiro e Auxiliar de Cozinha. Já para a indústria de pneus, a vaga é para Borracheiro.

Para Churrasqueiro é preciso ter experiência comprovada no cargo e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. O salário é de R$ 1.500 e o contratado também receberá assiduidade, vale transporte e refeição no local.

Para Auxiliar de Cozinha também é necessário experiência no cargo e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Além do salário de R$ 1.200, o selecionado receberá assiduidade, vale transporte e alimentação no local.

Já para Borracheiro é exigido ensino fundamental e experiência com borracharia de linha pesada. Será um diferencial ter experiência em indústria de recapagem.

Neste último cargo, o salário é de aproximadamente R$ 1.600, além de vale alimentação, vale transporte e planos de saúde e odontológico.