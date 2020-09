O início da madrugada deste feriado de Independência, comemorado nesta segunda-feira (07), foi bastante tenso em uma residência do Residencial Aldeia dos Sonhos, bairro localizado no extremo da região Norte de Anápolis.

Ao discutir com a esposa, um homem de 34 anos acabou sendo agredido por ela com um cabo de rodo.

A mulher, que tem 29 anos, teria o atingido no rosto com uma pancada bastante forte ao ponto de um dente dele ser arrancado com o golpe.

O rapaz foi instado a realizar um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para poder formalizar a queixa contra a companheira.

O 4º DP de Anápolis, localizado na Vila Jaiara, deve ser designado para investigar o caso.