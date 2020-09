View this post on Instagram

Gente do céu!!! Que susto foi esse?! 😱 Cês já tão tudo sabendo né? A cobra 🐍 me picou (foram 3 picadas) e quase me mandou pro céu! Fiquei 9 dias na UTI, conversei muito com Deus, melhorei minha intimidade com ele e quando pedi uma resposta para tudo isso que estou passando, ele me disse: “Fique em paz minha filha, ordenei uma equipe de anjos pra te salvar! Não se esqueça da sua missão e do seu propósito de vida! Siga firme e forte na FÉ! “🙏 E assim eu sigo: alimentando minha fé e já agradecendo pela minha vitória, porque em nome de Jesus eu JÁ ME SINTO VITORIOSA! Hoje eu recebi alta da UTI, fui transferida para a unidade SEMI INTENSIVA e estou sendo avaliada por uma equipe MARAVILHOSA do @hosp_einstein Só to passando pra dizer: GRATIDÃO 🙏♥️ Continuem orando por mim!!! E se possível, contribua com a vakinha para arrecadarmos fundos para o tratamento! 🙏 O link para contribuição está no meu perfil! SE DEUS É POR NÓS, QUEM SERÁ CONTRA NÓS!!! Deus abençoe cada um de vocês!!! 💖 #deusnocomando #deusébomotempotodo #believe #eusouummilagre #deusefiel #renascimento #creia #tenhafé