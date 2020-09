View this post on Instagram

A Família do Ten. coronel Hrillner vem por meio deste, como forma de gratidão pelas preces e orações , convida a todos para participarem do culto ecumênico em memória de Hrillner Braga Ananias, o culto em homenagem ao nosso querido amigo será transmitido ao vivo neste sábado(12), a partir das 20:30 hrs no canal da dupla Douglas e Mateus, dupla que o TC Hrillner é padrinho. 🙏🇧🇷 Jesus abençoe e conforte os corações que estão de Luto.