Dois professores da rede de ensino de Anápolis perderam as vidas em decorrência da Covid-19.

São eles: a docente aposentada da rede municipal, Ana Maria de Morais Gamboge, de 71 anos e o ex-professor, que atuava como pastor auxiliar na Igreja Vida Nova, Luiz Carlos Guimarães, de 69 anos.

Ambos estavam internados no Ânima Centro Hospitalar recebendo os cuidados contra a doença. A professora Ana faleceu ontem (12) e o pastor, conhecido nas escolas públicas e particulares de Anápolis como ‘Poitier’, ainda hoje (13).

As mortes foram confirmadas na tarde deste domingo (13) no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Os sepultamentos também foram realizados na data de hoje.

Com a atualização da pasta, o número total de óbitos por Covid-19 passa a ser de 254.

Novos contaminados

O informe da Semusa também trouxe a confirmação de 72 novos casos nas últimas 24h.

São 38 pacientes do sexo feminino, com idades entre 17 e 78 anos, e 34 do sexo masculino, de oito a 72 anos.

Desde o início da pandemia, o município confirmou 10.545 casos ao todo. Destes, 6.979 se recuperaram.

Os demais ainda cumprem o período de quarentena domiciliar para evitar o contágio de novas pessoas, ou se encontram internados nas unidades de saúde disponíveis.