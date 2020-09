Foi constatado o óbito do motorista do Onix Sedan, da cor prata, que capotou no perímetro urbano da BR-153, na altura do antigo clube Lírios do Campo, no início da tarde deste domingo (13) em Anápolis.

Identificado como Igor Reis de Oliveira, o condutor de 37 anos teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado para realizar o atendimento no local.

O acidente aconteceu por volta das 13h15, quando Igor perdeu o controle do veículo e capotou na rodovia, sendo ejetado para fora do carro.

Vídeos amadores gravados no local já denunciavam a possível fatalidade, ao mostrar o motorista no canteiro da pista sem sinais aparentes de respiração.

O Instituto Médico Legal (IML) já compareceu até a cena e realizou a remoção do corpo.

Conforme adiantado pelo Portal 6, este não foi o único acidente que aconteceu no local.

Isso porque menos de uma hora depois da tragédia, um outro automóvel se chocou com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que prestava atendimento na rodovia.

Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido.

A vítima do segundo acidente teve apenas um trauma leve e, inclusive, recusou transporte para uma unidade hospitalar, alegando estar bem.