Moradores da área residencial do Setor Sul Jamil Miguel gravaram vídeos do incêndio próximo a uma madeireira local, noticiado pelo Portal 6 no início da tarde deste domingo (13).

As imagens mostram que o fogo tomou grandes proporções, gerando uma quantidade enorme de fumaça, que pode ser vista de diversos outros pontos de Anápolis. Confira:

O Corpo de Bombeiros já está no local e tenta conter as chamas da forma mais rápida possível.

No momento, o foco da corporação é impedir que o incêndio se espalhe completamente para a madeireira, local favorável para o crescimento do fogo.

O ‘acidente’ teve início depois de uma tentativa de queimada da vegetação no local. O tempo seco, aliado com a baixa umidade, contribuiu para que as chamas se espalhassem.

Um ferro velho da região também foi atingido e parcialmente destruído pelo incêndio.