Foi confirmada na manhã desta segunda-feira (14) a morte do jovem Lucas Rodrigues dos Reis, de 25 anos, que estava internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O rapaz era acadêmico de medicina, na UniEVANGÉLICA de Anápolis, e teve cerca de 80% do corpo queimado após sofrer um grave acidente de trânsito.

Nas redes sociais, o Centro Universitário divulgou uma nota lamentando a perda tão repentina e prematura de Lucas, afirmando também que ele deixará saudades e estará sempre na memória de todos.

A AAAOIR, atlética do curso, também fez uma homenagem ao rapaz, se compadecendo com a dor dos amigos e dizendo que, apesar de não ter se tornado médico como tanto sonhava, ele se tornou “um anjo no reino de Deus”.

Natural de Inhumas, o estudante já estava no penúltimo período da graduação, e além da Medicina, também tinha uma grande paixão por pecuária.