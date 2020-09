A Enel Distribuição Goiás realizará nesta semana a troca de 50 geladeiras para moradores do Jardim das Américas e bairros nos arredores, em Anápolis.

Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as etapas que antecedem a entrega dos eletrodomésticos serão feitas virtualmente.

Os interessados, primeiramente, deverão se cadastrar por um formulário ou pelos telefones (62) 98272-0596, (62) 9 8193-0091, (62) 9 8103-2502 e (62) 9 8271–0283.

A inscrição deverá ser feita até esta quarta-feira (16), das 8h às 12h e das 14h às 17h

Também é necessário estar adimplente com a Enel e ter uma geladeira ineficiente funcionando para a troca.

O sorteio das 50 geladeiras será feito pela internet, por meio de um link de acesso que apenas os inscritos receberão.

A troca acontecerá no próximo sábado (19), com horário agendado, no Instituto Cristão Evangélico de Goiás.