Oito novas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Anápolis na tarde desta quarta-feira (16), de acordo com boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O documento da pasta também divulgou o perfil das vítimas mais recentes da cidade. São elas:

um homem, de 44 anos, que faleceu no dia 11 de setembro;

duas mulheres, de 74 e 82 anos, que foram a óbito na segunda-feira (14);

duas mulheres, de 77 e 81 anos, e um homem, de 73 anos, que faleceram ontem (15);

e dois homens, de 54 e 66 anos, que morreram ainda hoje (16).

A atualização trouxe um aumento substancial no número de fatalidades comparado aos últimos dias que tiveram, respectivamente, zero e um óbito registrado.

Agora, já são 263 moradores de Anápolis que perderam as vidas em decorrência da Covid-19.

Mais de 11 mil contaminados

O informe da Semusa também confirmou 193 novos casos, quantia mais que suficiente para ultrapassar a marca dos 11 mil contaminados na cidade, desde o início da pandemia.

Ao todo, são 11.039 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Destas, 7.361 se recuperaram. Os demais ainda cumprem isolamento ou se encontram internados.

Dos 193 pacientes confirmados nas últimas 24h, 111 são do sexo feminino, com idades entre seis e 93 anos, e 82 do sexo masculino, de 15 a 72 anos.