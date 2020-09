Uma nova morte por Covid-19 foi confirmada em Anápolis na tarde desta quinta-feira (17), de acordo com boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

É o 264º óbito confirmado pela pasta na cidade desde maio, quando o município registrou a primeira fatalidade em decorrência da doença.

No informe da Semusa também foi divulgado o perfil da mais nova vítima.

Se trata de uma mulher, de 43 anos, que faleceu ontem (16) e teve a confirmação positiva do exame divulgada apenas hoje (17).

Casos confirmados

Um total de 110 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

Ainda de acordo com as informações do boletim, são 51 moradoras do sexo feminino, com idade entre um e 92 anos, e 59 do sexo masculino, de três meses a 80 anos.

Com essa atualização, passa a ser de 11.149 o número de pessoas que se contaminaram com o vírus em Anápolis.

Destes, 7.926 cumpriram os protocolos de saúde e se recuperaram.

O restante ainda mantém isolamento domiciliar ou se encontram internados nas unidades de saúde disponíveis.