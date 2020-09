É estável o quadro clínico do homem de 43 anos que precisou ser socorrido às pressas na noite desta quarta-feira (16) após ser alvo de vários golpes de faca, nas proximidades do feirão do IAPC.

A informação foi confirmada ao Portal 6 na manhã desta quinta-feira (17) pelo Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), onde o paciente está internado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi quem prestou os primeiros socorros, realizou o encaminhamento para o unidade e acionou a Polícia Militar.

Aos agentes, a vítima contou que mora com um homem de 30 anos e, durante uma discussão, foi ferido com uma faca na cabeça e nos dois braços.

O motivo da discussão não foi revelado, mas os policiais iniciaram um patrulhamento de imediato e conseguiram localizar o suspeito, que confessou que estava pronto para matar.

Ele tinha vários vestígios de sangue nas roupas e nas mãos e foi levado à Central de Flagrantes, onde teve de ser autuado por tentativa de homicídio.

Imagens feitas na casa dos dois também mostram um cenário de guerra, com roupas espalhadas e vários rastros de sangue pelo chão e até mesmo no portão.