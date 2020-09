O PreparAção, cursinho preparatório da Prefeitura de Anápolis para vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), contará 600 vagas neste ano.

O edital para selecionar a entidade responsável pela organização do programa já foi publicado no Diário Oficial do Município.

De acordo com o documento, as aulas poderão ser presencial e online. A carga horária total do cursinho foi definida em 450 horas/aula no turno noturno e 240 horas/aula aos sábados e domingos.

A expectativa é que as atividades do PreparAção tenham início já em outubro. Por conta da pandemia da Covid-19, diversos vestibulares foram adiados.

O Enem 2020, por exemplo, foi remarcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na sua versão impressa. Já a versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.