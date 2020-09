Ao pesquisar por Anápolis no Twitter, não será raro encontrar usuários mencionando casos de traição nas postagens relacionadas ao município.

E um bom exemplo disso aconteceu no último sábado (19), quando uma internauta fez uso da rede social para postar um ‘exposed’ – termo muito popular na internet para se referir à “exposição” de algo errado ou polêmico que alguém fez.

No caso, conforme a publicação da jovem, esse alguém é um candidato ao prêmio de Mister Anápolis, o principal concurso de beleza da cidade.

Na thread (sequência de tuítes sobre um mesmo assunto) publicada pela usuária, ela mostra, através de prints, toda a narrativa que criou para provar para a namorada do ‘mister’ que ele estava a traindo.

As suspeitas da moça se iniciaram depois que ele começou a curtir várias fotos do perfil dela e mandar mensagens com elogios. Confira:

2. Dei corda pois queria ver até onde iria e olha… que auto estima… pic.twitter.com/DEIaJcqSvJ — Nath (@Nathalia_837) September 19, 2020

Assim que as intenções do rapaz ficaram claras, ela se aproveitou da oportunidade para ‘dar corda’ e ver até onde ele estaria disposto a seguir com a traição.

4. No outro dia chamei no whats, mas não prolonguei a conversa pois já tinha provas suficientes para mostrar pra namorada dele pic.twitter.com/mZU3rd6NRf — Nath (@Nathalia_837) September 19, 2020

Mas nem precisou de muito tempo, pois logo ela conseguiu tudo o que precisava para mostrar à namorada do candidato.

6. E não é que o misterzinho ficou putinho pic.twitter.com/DOc9YotSav — Nath (@Nathalia_837) September 19, 2020

A artimanha funcionou e agora já não existe mais nenhuma amarra ética que o prende a um relacionamento, fato que não foi muito bem recebido por ele.

Com novos prints, a moça apresentou a reação do jovem frente a toda essa história.

Chama a atenção o ‘pedido de desculpas’, por diversas vezes citando o “desejo de Deus”, seguido de um ataque repentino à moça, após receber algumas ‘cutucadas’ pontuais.

No final, ela já parecia se divertir com a frustração dele e, inclusive, deixou uma lição de moral para todos os seguidores e demais usuários que acompanharam o caso. Veja:

Fim da thread. E o que tiramos de conclusão é: mulheres tem que apoiar mulheres e macho escroto tem mais é que se fuder! — Nath (@Nathalia_837) September 19, 2020