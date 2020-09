Os vereadores de Anápolis aprovaram nesta terça-feira (22) um projeto de lei que pelos próximos quatro anos deixa sem aumento de salário a função que eles ocupam atualmente e a de vice-prefeito e prefeito.

Com isso, durante todo este período de congelamento os proventos dos que forem eleito neste pleito apenas serão corrigidos de acordo com a inflação — a exemplo do que ocorre com os demais servidores públicos.

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) determina que as câmaras municipais definam, de quatro em quatro anos, a remuneração para os cargos de agentes políticos.

Um vereador, atualmente, ganha R$ 11.692,88 por mês, enquanto o vice-prefeito recebe R$ 17.105,34 e o prefeito R$ 22.807,24.