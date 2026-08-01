Quadrilha viaja de São Paulo para roubar Rolex de empresário em Goiânia, mas acaba presa em menos de 10 minutos

Criminosos decidiram realizar o assalto após ver postagem da vítima em redes sociais, na qual ela exibia o relógio de luxo

Quadrilha viajou de São Paulo a Goiânia para roubar Rolex de empresário. (Imagens: Reprodução/PMGO)

Nesta semana, uma quadrilha saiu de São Paulo para Goiânia, na esperança de roubar um Rolex de um empresário da capital goiana. Porém, menos de 10 minutos após o crime, os suspeitos terminaram presos pela Polícia Militar.

Conforme divulgado pela corporação, a vítima postou uma foto nas redes sociais, exibindo o relógio de luxo. A publicação acabou chamando a atenção dos quatro criminosos, que se deslocou até o estado de Goiás para cometer o crime.

Assim, eles localizaram o empresário em uma revendedora de veículos e tomaram para si o adereço, além de outras joias. Somados, os valores das peças totalizariam algo em torno de R$ 250 mil.

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O plano era fugir de volta para São Paulo logo em seguida. Contudo, minutos após o crime, equipes da Polícia Militar encontraram a quadrilha em um carro.

Os suspeitos ainda tentaram fugir dos policiais, em alta velocidade. Porém, os militares rapidamente os cercaram. Assim, os indivíduos se renderam e acabaram presos.

Diante dos fatos, os autores foram encaminhados à Central de Flagrantes de Goiânia, para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

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