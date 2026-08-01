Quadrilha viaja de São Paulo para roubar Rolex de empresário em Goiânia, mas acaba presa em menos de 10 minutos
Criminosos decidiram realizar o assalto após ver postagem da vítima em redes sociais, na qual ela exibia o relógio de luxo
Nesta semana, uma quadrilha saiu de São Paulo para Goiânia, na esperança de roubar um Rolex de um empresário da capital goiana. Porém, menos de 10 minutos após o crime, os suspeitos terminaram presos pela Polícia Militar.
Conforme divulgado pela corporação, a vítima postou uma foto nas redes sociais, exibindo o relógio de luxo. A publicação acabou chamando a atenção dos quatro criminosos, que se deslocou até o estado de Goiás para cometer o crime.
Assim, eles localizaram o empresário em uma revendedora de veículos e tomaram para si o adereço, além de outras joias. Somados, os valores das peças totalizariam algo em torno de R$ 250 mil.
O plano era fugir de volta para São Paulo logo em seguida. Contudo, minutos após o crime, equipes da Polícia Militar encontraram a quadrilha em um carro.
Os suspeitos ainda tentaram fugir dos policiais, em alta velocidade. Porém, os militares rapidamente os cercaram. Assim, os indivíduos se renderam e acabaram presos.
Diante dos fatos, os autores foram encaminhados à Central de Flagrantes de Goiânia, para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.
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