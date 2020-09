Quatro novas pessoas entraram para a estatística de mortes por consequência da Covid-19 em Anápolis na tarde desta quinta-feira (24).

A informação foi divulgada no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Além do perfil das pessoas, já informado no documento da pasta, a reportagem do Portal 6 também apurou os locais onde elas estavam sendo tratadas.

É possível adiantar que todas as fatalidades são referentes a idosos. São elas:

uma mulher, de 60 anos, que estava internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) até o dia 20 de setembro, quando faleceu;

uma mulher, de 84 anos, que estava no Ânima Centro Hospitalar e morreu no na terça-feira (22);

uma mulher, de 71 anos, que até ontem (23) estava no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC), mas não resistiu às complicações da doença;

e um homem, de 61 anos, que faleceu hoje (24), também no Ânima.

Com esse acréscimo no número de mortes, passa a ser de 289 o número total de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 na cidade.

Quase 12 mil contaminados

O boletim também trouxe a confirmação de 115 novos pacientes nas últimas 24h.

Entre os novos contaminados, está um garotinho de apenas um ano de idade e também uma idosa, de 95 anos.

Ao todo, 11.927 moradores de Anápolis já contraíram o novo coronavírus, sendo que, destes, quase 9 mil se recuperaram.

Os demais se dividem entre o período de isolamento domiciliar e internação nas unidades de saúde.