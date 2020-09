Uma mulher de 57 anos procurou a Delegacia de Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), nesta quarta-feira (23), para denunciar o companheiro.

Ela está morando no Jardim das Américas 1ª Etapa, em Anápolis, para cuidar da mãe. No entanto, até pouco tempo, estava vivendo com o homem em São Paulo.

A vítima afirma que está em um relacionamento há dois anos, mas que o marido sempre foi agressivo e não aceitava o fato de ela ter ganhado um carro do ex.

Os episódios de violência teriam se intensificado justamente depois que a mulher passou o veículo para o nome dela e o companheiro começou a ameaçar a postar fotos e conversas íntimas entre eles nas redes sociais.

Além disso, mesmo com ela distante, estaria ligando o tempo todo para xingá-la e afirmando que vai dar tudo que é dela para a vizinha.

O caso foi registrado como injúria e ameaça e deverá ser investigado pela Polícia Civil.