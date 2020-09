Nesta sexta-feira (25), Anápolis ultrapassou a marca de 12 mil contaminados, oficialmente, pelo novo coronavírus.

É o que aponta o boletim informativo de hoje, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no início da tarde.

De acordo com o documento, 134 novos casos foram confirmados nas últimas 24h, contribuindo para a chegada aos 12.061 pacientes registrados até o momento.

As novas confirmações são referentes a 62 pacientes do sexo feminino, com idades entre 12 e 74 anos, e 72 do sexo masculino, de um a 72 anos.

Mais óbitos

Porém, ainda mais grave que os registros de contaminados, são as confirmações de mortes em decorrência da Covid-19.

O informe da Semusa divulgou quatro novos óbitos, todos referentes a pacientes idosos – mesma realidade do boletim de ontem (24).

As novas vítimas são:

um homem, de 70 anos, que faleceu no dia 07 de setembro;

um homem, de 86 anos, que foi a óbito no dia 12;

uma mulher, de 68 anos, que faleceu no dia 19;

e uma mulher, de 71 anos, que foi a óbito no dia 24.

Com isso, chega a 292 o número total de moradores de Anápolis que perderam a vida por conta das complicações da doença.