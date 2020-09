Um jovem de identidade ainda não confirmada morreu na madrugada deste sábado (26) após se envolver em um confronto com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

De acordo com o delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o caso ocorreu no Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras, depois que os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas.

Quando a viatura chegou ao endereço, três rapazes que supostamente estariam comercializando os entorpecentes teriam saído correndo e já atirando contra a equipe, que precisou revidar.

Dois conseguiram escapar e o terceiro acabou alvejado. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

O suspeito tinha aproximadamente 20 anos e carregava no bolso apenas um CPF, que não foi suficiente para comprovar a identificação.

Informações preliminares apontam que ele já teria tido problemas com a polícia por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

No local, a CPE apreendeu um revólver calibre 38, aproximadamente 4 kg de maconha, uma balança de precisão e R$ 200 em espécie. Nenhum policial se feriu.