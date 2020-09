Marcos Vinicius da Silva, que estava no Hyundai Sonata e Vinicius de Oliveira, que estava no Chevrolet Ônix,; foram as vítimas identificadas do acidente trágico que ocorreu na noite deste domingo (27), na GO-222 entre Anápolis e Nerópolis.

O Portal 6 apurou que a colisão frontal ocorreu no km 020 entre os dois veículos, que vinham em sentidos opostos da rodovia.

Uma terceira vítima, que estava no Chevrolet Ônix, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Nerópolis e encaminhado à uma unidade hospitalar.

A reportagem do Portal 6 ainda não conseguiu saber qual o estado clínico da vítima.

Mais informações a qualquer momento.