O humorista Léo Lins, 38, conhecido pelo programa The Noite (SBT), e a namorada dele, a modelo Aline Mineiro, estão envolvidos em uma polêmica envolvendo a comunidade autista.

A confusão começou com a namorada dele, Aline Mineiro, que publicou em seus Stories o que ela chamou de “brincadeira” chamando o próprio Léo de autista por não falar muito em lugares públicos.

No vídeo, Aline também falou que o Léo era cancelado. Na resposta, ela disse que não quis associar quem tem autismo com o fato de ser uma pessoa cancelada. “Foram tantos ataques que ficamos calados por dez dias, pois não tinha como dialogar”, comenta a modelo ao ler algumas mensagens de ameaça de morte e xingamentos.

Aline comentou que entendeu, leu sobre o autismo e compreendeu melhor sobre as dificuldades pelas quais eles passam. Também disse entender quem tenha achado que ela foi infeliz ao usar a comparação entre uma pessoa autista com algo pejorativo. A modelo argumentou que essa polêmica acabou por servir para colocar o autismo em pauta e despertou nela uma vontade de estudar o tema.

Léo Lins se desculpou por todo o ocorrido. “Às pessoas que vieram educadamente, aos familiares de autistas, aos autistas, desculpa. Às pessoas que vieram com agressividade, os torturadores digitais, às pessoas que exigiram um pedido de desculpas para o seu ego, eu sugiro terapia”, falou.

Aline também reforçou que tem deficientes na família e amigos com filhos autistas. “A essas pessoas que, educadamente, se sentiram ofendidas, eu peço desculpa. Mas não para essas pessoas que vieram me ofender, dizendo que lutam pela causa, que pregam a empatia. Mas é essa empatia que você está pregando? Querendo que eu morra? Que alguém mate meu namorado?”, disse.

Léo falou que conversou com Marcos Mion antes de ele postar um vídeo repercutindo o assunto. Disse que mostrou a ele as mensagens de ódio que recebeu. “Sou a favor do bom senso e discordo quando o Mion diz que quando uma pessoa quieta é autista seria a mesma coisa que falar que um negro correndo na rua é bandido. Vamos parar com isso”, se defendeu.

Na postagem, Mion, que tem um filho autista e é um defensor das causas autistas, combateu o preconceito, mas também pediu que os ataques contra o comediante parassem. “O que tiver que ser feito, que seja feito da forma eficiente, na Justiça, no silêncio, sem exposição e agressividade. Dos dois lados”, comentou.

Léo também comentou que alguém teria ligado para a mãe dele dizendo que seria um delegado de polícia e que teria encontrado um cadáver com o nome e o documento de Lins. “Minha mãe tem pressão alta”, comentou.

O casal terminou o vídeo explicativo dizendo que vão pegar um dia para promover uma discussão sobre temas relevantes sobre o autismo. E concluiu ao dizer que todo o dinheiro que o vídeo recebesse pelo YouTube seria doado às causas autistas.