View this post on Instagram

🖤 Nota de pesar.🖤 É com grande tristeza que a família @cepmggabrielissa informa a perda de um dos seus filhos. Emanuel Felipe, do 1° G, esteve conosco desde 2016 quando ingressou no sexto ano. Muito amigo, disciplinado e esforçado. Faleceu ajudando seu pai, vítima fatal da colisão entre um caminhão e uma picape VW/Amarok. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (03) na Avenida Brasil Sul, na altura da Vila São José, bairro da região Sudeste de Anápolis.