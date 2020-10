O sertanejo Cauan Máximo, 38, esteve ao vivo com o parceiro Cleber no programa Encontro (Globo) desta terça-feira (6). O músico que se recuperou de um grave quadro de Covid-19 recentemente, comentou sobre o novo momento da carreira com a dupla, que lança o novo single “Viajantes de Corações”.

“Eu costumo dizer que nasci de novo nesse processo de transformação. E quem esteve ao meu lado também. O nosso projeto, que é a nossa vida, também trouxe essa situação pra música”, explicou o artista que chegou a passar por três hospitais diferentes quando estava na batalha pela vida.

Fátima Bernardes mostrou a história de uma senhora, que assim como Cauan, também enfrentou momentos difíceis com o diagnóstico do novo coronavírus. O cantor disse que “passou um filme em sua cabeça” ao assistir à reportagem.

“Me lembrei das auxiliares de enfermagem que estiveram comigo, que cuidaram de mim como se fosse uma mãe cuidando de um filho. Eles fazem um trabalho que só quando você está lá consegue ver de verdade (…) [auxiliares de enfermagem] deviam ser profissionais mais valorizados na sociedade, pelo poder público”, afirmou o músico.

Cauan chegou a ter 70% do pulmão comprometido pelo coronavírus, e permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por quase dez dias. Além dele, a sua namorada Mariana Moraes, e o pai também tiveram diagnóstico da doença.

Através das redes sociais, tanto Cleber como fãs e familiares do músico pediram orações e pensamentos positivos. Cauan, em outra entrevista ao Encontro -exibida no final de agosto- , revelou que chegou a pensar que morreria.

“Nem sei explicar o que sentia, pensei que se eu morresse seria mais vantagem, mas Deus me deu muita força, muita gente orando. Não foi só o pulmão. Eu era ansioso, inquieto, tinha deficit de atenção. Mas Deus veio e fortaleceu meu interior”, contou.

Pai de três crianças, Enrico, Iago e Maria Eduarda, o músico disse que a doença o transformou como pessoa.

“Eu costumo dizer que não amava nem meus filhos direito. Agora que estou amando. É chato falar uma coisa dessas, mas poucos dias antes de eu ser internado pedi perdão para a mãe dos meus filhos pelo tanto que deixei de fazer”, afirmou ele na época.