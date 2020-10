Dois homens praticaram uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (07) em Anápolis.

O crime aconteceu na porta de uma marcenaria na Rua das Palmeiras, via localizada no bairro Jibran El Hadj, situado na região Sudoeste da cidade.

As câmeras de segurança do local flagraram o momento exato da ação, quando a dupla chegou em uma moto e disparou contra outro motoqueiro que estava estacionado no local. Confira:

Câmeras de segurança flagram momento que dupla tenta matar homem em marcenaria de Anápolis pic.twitter.com/G6z20mBGVz — Portal 6 (@portal6anapolis) October 7, 2020

Apesar da pouca distância entre os envolvidos, o atirador errou alguns projéteis, dando a chance da vítima escapar para dentro da loja.

O restante do desdobramento não foi captado pelas câmeras, que só voltaram em cena à tempo de registrar a fuga dos dois autores.

O Portal 6 apurou que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi deslocada até a marcenaria e prestou atendimento à vítima, que foi atingida uma vez pela arma de fogo.

Após a realização dos procedimentos cabíveis, o homem, que não portava documentos de identificação, foi encaminhado até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) para receber os devidos cuidados médicos.