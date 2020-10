Três novas mortes decorrentes das complicações da Covid-19 foram registradas nesta quarta-feira (07), em Anápolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas são uma mulher, de 56 anos, que faleceu na segunda-feira (05), e de um homem, de 75, e uma mulher, de 82, que perderam a vida na terça-feira (06).

Com esse boletim atualizado, chega a 226 o número óbitos em consequência da doença na cidade.

A Semusa informou que também foram confirmados mais 96 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24h: 58 em moradores do sexo feminino, com idade entre oito e 78 anos, e 38 do sexo masculino, de um a 83 anos.

No acumulado, Anápolis tem 13.168 casos. Um total de 11.265 pacientes já se recuperaram e os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.