Foi identificado como Juan Marcos de Jesus Silva o jovem que morreu durante o confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (07), no bairro Calixtolândia, região Sudeste de Anápolis.

De acordo com a corporação o rapaz, que tinha extensa ficha criminal, teria acabado de roubar um carro, juntamente com um comparsa ainda identificado, e juntos fugiram do local.

Imagens do crime já foram divulgadas pelo 4º BPM, que comandou a ação.

Mobilizadas, imediatamente várias viaturas deram início à perseguição policial.

No entanto, poucos minutos depois, um integrante da dupla disparou contra as viaturas enquanto o outro dirigia. No susto, acabaram perdendo o controle do veículo e bateram em um meio-fio.

Os parceiros desceram do carro e cada um seguiu para um lado, ambos disparando incessantemente contra a equipe policial.

Sem sorte, um deles foi encurralado em um lote baldio e foi baleado, caindo já sem sinais vitais.

O outro conseguiu fugir e segue sendo procurado pela Polícia Militar.