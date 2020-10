Mais uma vítima da Covid-19 foi contabilizada em Anápolis neste domingo (11), de acordo com o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Com isso, chega a 335 o número total de moradores da cidade que perderam as vidas para a doença.

O registro da nova fatalidade é referente a um idoso, de 62 anos.

Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) até hoje (11), mas acabou não resistindo às complicações da doença.

O informe da Semusa também comunicou a confirmação de 38 novos pacientes nas últimas 24h.

São 21 do sexo feminino, com idades entre 18 e 85 anos, e 17 do sexo masculino, de 19 a 69 anos.

Ao todo, 13.450 pessoas já se contaminaram desde o início da pandemia. Destes, 11.598 se recuperaram.

O restante ainda cumpre quarentena domiciliar ou se encontram internados.