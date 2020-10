Em tempos de pandemia, é necessário estar atento a qualquer sintoma da Covid-19 e procurar ajuda médica caso o corpo demonstre algum sinal de que algo não vai bem.

Apesar de ainda não existir remédio ou vacina contra o novo coronavírus, o diagnóstico é de extrema importância para que médicos busquem o melhor tratamento e para evitar a contaminação de outras pessoas.

Nesse sentido, a Clínica Popular da Saúde iniciou na última sexta-feira (09) o Drive-Thru da Covid, uma iniciativa que vai ofertar, com preços acessíveis, três tipos de exames diferentes: RT-PCR, Teste Rápido e Sorologia IgG IgM.

“Cada exame deve ser feito em um momento diferente dos sintomas ou da suspeita do contágio. Teremos as três opções, que é para fornecer aos nossos pacientes um resultado rápido e confiável”, explicou Fábio Bastos, diretor administrativo da unidade.

O RT-PCR detecta diretamente a infecção da Covid-19 através de secreção respiratória. É indicado para aqueles que apresentam sintomas há dois dias. Ele custa R$ 270 à vista ou R$ 310 em até 10 vezes no cartão e o resultado sai de dois a cinco dias úteis.

O Teste Rápido detecta anticorpos no sangue. É indicado para quem tem sintomas de oito a dez dias ou com suspeita de contágio e sem sintomas há mais de 14 dias. Esse tem valor de R$ 140 à vista ou R$ 160 em até 10 vezes no cartão e o diagnóstico é divulgado em 15 minutos.

Já o Sorológico detecta anticorpos IgG e IgM por meio de amostra de sangue em pessoas com suspeita há mais de 14 dias. O valor deste exame é R$ 160 à vista ou R$ 190 em até 10 vezes no cartão e o resultado fica disponível em um dia útil.

O drive-thru acontece de segunda a sexta-feira, das 07h as 18h, e aos sábados, das 07h às 12h, na Avenida São Francisco, em frente à Galeria Nazir, no bairro Jundiaí.

Não é necessário fazer nenhum agendamento prévio, basta comparecer ao local para realizar o exame desejado.

Mais informações estão no Instagram da Clínica Popular da Saúde.