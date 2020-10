O motorista Jerônimo Emiliano Matias Neto, de 49 anos, cumpriu a promessa e compareceu à sede da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsitos (DICT) de Anápolis na manhã desta terça-feira (13).

O homem foi até o local para se apresentar, acompanhado de advogado, e dar continuidade ao inquérito que será encaminhado até o Poder Judiciário.

Em um novo vídeo, que circulou pelas redes sociais nesta segunda-feira (12), ele havia prometido procurar pessoalmente à Polícia Civil para explicar a história e se desculpar com o delegado Manoel Vanderic, titular da especializada e alvo das provocações.

Encaminhamento do caso

Em conversa com o Portal 6, Manoel Vanderic explicou os futuros desdobramentos do caso, assim como o clima no encontro entre as partes.

Ele informou que o motorista foi interrogado e apresentou a versão dele, que agora será encaminhada, com o inquérito, para a avaliação de um juiz.

“Meu relatório é pelo crime, agora fica nas mãos do Judiciário formalizar, ou não, essa responsabilização”, explicou.

À reportagem, o investigador também destacou que as medidas administrativas foram encaminhadas às autoridades de trânsito, relativo ao crime de embriaguez ao volante, e que Jerônimo poderá ser multado em R$ 3 mil.

Bastidores do encontro

Questionado acerca do esperado encontro com o provocador, o delegado fez questão de destacar apenas o caráter profissional do procedimento.

“A questão é apenas entre a lei e o infrator. Aqui não é lugar de se pedir desculpas, é lugar de prestar depoimentos e interrogatórios”, afirmou.

“Eu, como pessoa física, não me senti ofendido ou incomodado com isso, senão não estaria trabalhando na polícia”, garantiu.