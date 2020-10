Uma suposta brincadeira entre pai e filho no Dia das Crianças acabou em uma imensa confusão no Residencial Dom Felipe, bairro da região Norte de Anápolis.

O caso aconteceu no início da tarde do feriado desta segunda-feira (12), quando a criança, que não teve a idade confirmada, começou a reclamar de dores enquanto brincava de “lutinha” com o genitor, de 30 anos.

A mãe, de 22 anos, ouviu as reclamações do garoto e foi ver o que aconteceu, momento em que percebeu que o homem estava alcoolizado e que o filho realmente corria perigo.

Ela, então, usou um cabo de rodo para acertar o marido e tentar fazer com que ele se afastasse do menino.

Ele não respondeu bem ao ato e revidou as agressões, fazendo uso do mesmo instrumento para atingir a jovem, que ficou com vários hematomas.

As agressões resultaram na quebra de vários objetos pela casa, além de um barulho muito grande, que alertou os tios do homem, que estavam nas proximidades.

Eles entraram na casa e imobilizaram o pai da criança com cordas até a chegada da Polícia Militar (PM), que encaminhou o agressor até a Central de Flagrantes.

Lá, foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante contra ele, pelo crime de violência doméstica.