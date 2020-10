A chuva rápida que caiu na tarde deste sábado (17) trouxe alívio e refrescou o calorão intenso dos últimos dias.

Bastante comemorada, ela veio com força e em algumas regiões chegou carregada de vento e granizo.

Moradores do Residencial Copacabana, Jibran El Hadj, Morumbi, Viviam Parque Parque e outros setores das partes Sul e Oeste da cidade ouviram o som das pedrinhas de gelo batendo nas telhas.

“Do jeito que está chovendo aqui no meu bairro eu não amei não”, comentou a leitora Andriele Brandão no vídeo publicado no Instagram do Portal 6.

Apesar da intensidade inicial, as autoridades não tiveram registros de grandes estragos nem alagamentos. A energia elétrica, no entanto, chegou a cair, mas logo voltou.

Do outro lado da cidade, nas regiões Leste e Norte, apenas garoou. Elenice Batista, do Maracanã, comentou: “aqui no meu bairro foi bem fina. Obrigada, Deus”.

No Twitter, Ygor Paulo também deu sua opinião sobre o maior evento do dia. “Chove em Anápolis inteira, menos na Jaiara”, disse.

Será que chove domingo (18)?

De acordo com o Climatempo, sim! Pela manhã haverá sol e qualquer momento, durante à tarde e à noite, há 80% de chances de pelo menos 8mm cair.