Faltam pouco mais de duas semanas para o tão decisivo dia 15 de novembro, data em que serão realizadas as votações para as eleições de 2020.

Em Anápolis, são nove candidatos concorrendo ao cargo de chefe do Executivo municipal.

Algumas figuras da disputa já são conhecidas pelo povo anapolino, seja por administrações passadas ou por outras tentativas de se eleger.

Também existem caras novas, que apostam em projetos inovadores para conquistar o voto da população.

Seja como for, todos eles têm algo em comum. São moradores de Anápolis, afinal, precisam ser.

É o que diz a lei do “domicílio eleitoral”, que exige que o candidato mantenha residência no município de candidatura por, pelo menos, seis meses antes da oficialização.

Com isso em mente, a reportagem do Portal 6 buscou contato com todos os postulantes para saber onde eles moram e como é o relacionamento de cada um com o setor, até mesmo para determinar possíveis vislumbres em caso de eleição.

Vale ressaltar que cinco deles não participaram do levantamento.

Márcio Corrêa (MDB) agradeceu o contato, mas não teve condições de responder devido à agenda cheia desta sexta-feira (30).

Caso semelhante ao de Valeriano Abreu (PSL), que também estava compromissado até o momento de produção e publicação desta matéria.

O Portal 6 também não conseguiu resposta de Antônio Gomide (PT), mesmo após diversas tentativas de contato.

Josmar da Mouragás (PRTB) e Douglas Carvalho (PSOL) chegaram a confirmar participação, mas não puderam se pronunciar a tempo por conta de problemas técnicos e compromissos que se estenderam.

Todos os quatro demais candidatos conseguiram participar da reportagem.

Delegado Federal Humberto

Delegado Federal Humberto (PSD) destaca que é nascido e criado no bairro Vila Santa Isabel, localizado na região Norte de Anápolis.

Segundo ele, a afeição é tão grande que, mesmo depois de “sair de casa e constituir família”, acabou voltando para lá, para ficar perto da família, especialmente a mãe, que seguiu morando no setor.

“Desde 2004 moro na mesma residência próxima a casa de minha mãe. Escolhi propositadamente um local bem perto da casa dela, para assim poder vê-la todos os dias. Aproveitei muito ela. Já faz quase 18 meses que ela se foi, mas nos ensinou muito”, explicou.

Quanto ao relacionamento com os comércios e pessoas do bairro, não poderia ser melhor, segundo o Delegado.

“Atualmente sou figurinha carimbada da Padaria Modelo, onde tomo meu café todos os dias e faço minhas resenhas.”

“Também gosto muito de ir na feira da Santa Isabel no domingo, rever os amigos, tomar café e comer pamonha frita”, finalizou.

João Gomes

João Gomes (PSDB) informou morar na região Sul do município, no Residencial Sun Flower.

Porém, a relação com o setor ficou restrita a este comentário.

Isso porque o candidato afirmou que o compromisso e a relação dele não é apenas com o bairro ou setor, mas sim com toda a cidade e que, com ela, o relacionamento sempre foi bom.

“Sou ex-prefeito de Anápolis e sempre tive uma relação muito próxima com a cidade e com seus moradores. Sempre atuei em prol de toda a cidade, dedicando atenção especial às regiões mais afastadas do centro de poder”, destacou.

“Entendo que sou candidato a prefeito de uma cidade grande e é com essa cidade que eu devo me preocupar”, acrescentou.

José de Lima

Já o candidato José de Lima (Patriota) afirmou, com orgulho, ser um morador do bairro Alexandrina, também localizado na região Norte da cidade.

Segundo ele, já são 62 anos firmando moradia no setor, desde que era criança na casa dos pais, até os dias de hoje.

“Escolhi continuar morando aqui porque é onde está toda minha família até hoje. E é o local onde decidi montar minha firma também”, justificou.

Questionado sobre a relação com o ambiente, José de Lima se mostrou muito confiante ao dizer “o melhor”.

“Hoje se encontra de tudo aqui, tem de tudo. Quando eu era criança e corria por essas ruas, há 55 anos, era tudo ‘trieiro’, eu vi crescer. É a minha casa”, completou.

Roberto Naves

O atual prefeito e candidato à reeleição, Roberto Naves (PP), disse morar no bairro Jundiaí, região Central, pelos últimos oito anos.

Segundo ele, a escolha foi feita com base na carreira profissional que, desde sempre, foi construída no setor.

“Meu primeiro colégio foi montado no último andar da papelaria Jundiaí, local onde eu também morava no andar de baixo. Depois inauguramos o Colégio Órion no bairro. Toda essa ligação profissional que tive com o Jundiaí foi fator decisivo para que eu e minha família morássemos na região”, explicou.

Ele também ressaltou o bom relacionamento que firmou com os demais moradores da região.

“Neste tempo que moro no bairro, construí uma boa relação com muitas pessoas e estabelecimentos comerciais da região. Vou pessoalmente ao supermercado, na padaria, no restaurante.”

“Hoje, como prefeito, tenho a alegria de poder contribuir também para o bairro com várias ações importantes como por exemplo o nosso Parque das Águas e o CEITEC que estão sendo construídos no antigo Clube Ipiranga”, acrescentou Roberto.