Anápolis ultrapassou a marca de 15 mil casos de Covid-19 nesta segunda-feira (02). Ao todo, o município conta a estatística de 15.041 moradores diagnosticados com a doença desde o início da pandemia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 52 casos foram confirmados nas últimas 24h: 26 do sexo feminino, com idade entre 16 e 74 anos, e 26 do sexo masculino, de 17 a 80 anos.

A pasta também afirma que não foi notificada de nenhum novo óbito nesse intervalo de tempo, o que faz com Anápolis complete dois consecutivos sem mortes registradas.

Dos 15.041 casos de Covid-19, a Semusa diz que 14.306 se referem àqueles que se infectaram com o novo coronavírus, se recuperaram e estão curados.

Em Anápolis, 360 moradores já perderam a vida em decorrência das consequências trazidas pela doença.