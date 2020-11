Um homem de identidade ainda não revelada foi assassinado no final da madrugada desta quarta-feira (04) na parte superior do viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás, no Centro de Anápolis.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM confirmou que a viatura foi acionada por volta de 05h30 para isolar a cena do crime.

A vítima foi alvo de vários golpes de faca e a maior suspeita é que tenha se desentendido com possíveis moradores em situação de rua que vivem na região.

A Polícia Civil continua no local realizando as primeiras perícias e o Instituto Médico Legal (IML) também já chegou para fazer a retirada do corpo.

Mais informações a qualquer momento.