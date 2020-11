O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA continua superando os desafios impostos pela pandemia. Até agora, a instituição manteve suas ações, ofertando aos alunos aulas remotas e a continuidade de atividades presenciais.

O vestibular institucional está com inscrições abertas para mais de 35 cursos, uma excelente chance para se preparar para o mercado de trabalho.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.unievangelica.edu.br e escolher entre as várias formas de ingresso.

Além do vestibular on-line, a instituição está com inscrições abertas para aproveitamento de pontos do ENEM, reclassificação, transferência e segunda graduação.

“Estamos mobilizando uma verdadeira força-tarefa para garantir à nossa comunidade o acesso ao ensino superior. Apesar da pandemia, vamos continuar cumprindo nossa missão de ofertar cursos com excelência comparada à das melhores instituições do país”, destaca o Reitor Carlos Hassel Mendes.

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA por meio do vestibular está aberto desde o dia 21 de outubro e seguirá até o fim das vagas remanescentes. A instituição é referência no Estado de Goiás e no país.

Medicina

Quem sonha em estudar Medicina conta com um curso no coração do Brasil que está entre os melhores do país no Exame Nacional do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA atingiu esse patamar e acaba de abrir as inscrições para o vestibular.

Até o dia 1º de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo site da instituição https://www.unievangelica.edu.br. As provas serão realizadas no dia 06 de dezembro.

Para o presidente da Associação Educativa Evangélica e Chanceler do Centro Universitário de Anápolis, Ernei de Oliveira Pina, “excelência” é a palavra-chave para descrever a qualidade do curso.

“Nossos alunos de Medicina já começam o curso em contato com a rotina dos hospitais e participam de importantes projetos”, destaca o chanceler. Além de uma estrutura comparada à das melhores faculdades de Medicina do país, a instituição oferece aos acadêmicos a oportunidade de participarem em importantes projetos, como o Centro de Excelência para o enfrentamento da COVID-19, localizado dentro da instituição; estágio e residência em unidades de saúde; campanhas de vacinação da Prefeitura de Anápolis; ações sociais e de extensão que fazem toda a diferença para os futuros médicos e médicas.

Conheça a UniEVANGÉLICA

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA é uma das maiores e melhores instituições de ensino superior de Goiás. Oferece cursos de graduação, pós-graduação e mestrado e tem hoje cerca de 10 mil alunos.

A instituição conta com uma estrutura privilegiada com excelentes bibliotecas, laboratórios modernos e um corpo docente altamente qualificado. Desde março de 2004, a então Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica passou a ser o primeiro Centro Universitário de Goiás.

A UniEVANGÉLICA faz parte da Associação Educativa Evangélica, que foi fundada em 1947 e tem hoje mais de 10 instituições de ensino. É caracterizada pela qualidade e tradição e tem como objetivo preparar estudantes para desenvolver liderança, pensamento crítico e se destacar em um mercado de trabalho inovador e competitivo.