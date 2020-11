Levado para a sede da Polícia Federal, no bairro Jundiaí, na tarde deste sábado (07), o vereador Mauro Severiano ainda aguarda ser ouvido pelo delegado plantonista.

A reportagem do Portal 6, assim como outros veículos de comunicação, está na porta do órgão e é possível afirmar que ele ainda não desceu do carro.

Em áudio gravado pelo parlamentar, e disparado em diversos grupos de WhatsApp, é dito que ele ‘não foi preso’ e que ‘está em casa dormindo’. O que é mentira.

Maurão, como é popularmente conhecido na cidade, foi conduzido pela Polícia Militar até à sede da Polícia Federal após ser flagrado com o carro recheado de panfletos apócrifos, cujo conteúdo imputa crimes sexuais a dois outros vereadores.

Segundo o capitão Kennedy, cerca de outras 30 pessoas estavam aglomeradas na mesma residência.

