Alvo de polêmica nas redes sociais após viralizar um áudio em que aparece humilhando uma empregada doméstica, o cerimonialista Valeriano Filho procurou a reportagem do Portal 6 para se defender.

O profissional da área de eventos confirmou que as palavras foram ditas por ele e alega ter se surpreendido com o fato de uma conversa particular ter ganhado repercussão nas redes sociais.

“O que aconteceu com a minha faxineira foi no WhatsApp, não nas redes sociais. Eu conheço ela pra caramba, posso ter me alterado mesmo, mas quem me conhece sabe que não sou desse perfil. Nunca humilhei ninguém”, afirmou.

“Na hora fiquei puto, porque ia receber quatro clientes e ela não veio limpar a casa. Daí como eu tenho moral com ela, falei daquele jeito. Se não fosse conhecida, eu jamais falaria. Falei justamente porque ela é de dentro da minha casa”, acrescentou.

Valeriano sustenta que também registrará um Boletim de Ocorrência, porque estaria sofrendo ameaças por parte da família dela, que ele identificou apenas como Zezinha.

“No momento do nervoso eu falei, mas não denegri a imagem dela para ninguém. Mediante isso, a filha me ligou ameaçando e o genro falou que se me ver na rua vai arrebentar a minha cara”, disse.

Para o cerimonialista, a atitude de permitir que os áudios vazassem são uma “injúria, porque ele nunca deixou ela na mão”.

“Eu conheço ela há mais de 10 anos, sempre tivemos relacionamento bom e ela é muito honesta. Sempre ajudei ela. Compro até cartela de cigarro e deixo para ela”.

Em tempo

Os áudios em que Valeriano aparece ofendendo a doméstica estão repercutindo no Twitter desde a última sexta-feira (06).

Usando palavras duras, carregadas de preconceito de classe e xingamentos, ele fala que encontrará outra pessoa para limpar as sujeiras que faz, porque ela não é “digna de frequentar a casa” dele.

“Não cruza meu caminho. Se você não tem hombridade de honrar seus compromissos, eu tenho. O dia que eu te encontrar na rua, vou cuspir nessa cara horrorosa sua”, disse na gravação.

As palavras causaram revolta entre os internautas e o vídeo com os áudios já tem mais cinco mil visualizações.