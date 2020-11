Deverá chegar a Anápolis, por volta de 12h desta segunda-feira (09), o corpo de Matheus Barbosa, de 22 anos, que morreu após um grave acidente na pista de Interlagos (SP), no domingo (08), em uma corrida do campeonato SuperBike Brasil.

A informação foi confirmada pelo Portal 6 com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal e o velório está previsto para iniciar às 14h, no Ginásio Carlos de Pina, no Setor Sul Jamil Miguel.

O piloto, que já ostentava vários títulos na carreira, entre eles de Campeão Brasileiro da SuperSport, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma estrutura metálica, atrás das barreiras de segurança.

Ainda faltavam dez voltas para a corrida terminar e Matheus estava em 4º lugar. A competição de imediato teve de ser paralisada e não houve cerimônia de pódio.

O jovem chegou a receber atendimento da equipe médica, mas os ferimentos eram graves e ele morreu no local.

O SuperBike divulgou um comunicado oficial afirmando que vai investigar as causas do acidente. No entanto, alega que a prioridade é “dedicar total atenção e suporte à família do Matheus.”