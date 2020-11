Um jovem de 19 anos teve de ser preso na noite desta quarta-feira (11), após ser flagrado com drogas em um bar do Cidade Universitária, em Anápolis.

A Força Tática Municipal estava em patrulhamento pela região e recebeu denúncias anônimas de que o estabelecimento estaria sendo usado como ponto de tráfico.

Ao se deslocar para o endereço, a corporação viu que alguns jovens e adolescentes estavam sentados na calçada e ficaram desconfortáveis ao perceberem a presença da viatura.

Ninguém portava nada ilícito, com exceção do jovem, que tinha quatro comprimidos de ecstasy no bolso da bermuda.

Aos policiais, ele contou que tinha comprado os entorpecentes de um desconhecido para revender, porque a situação financeira da família não era boa. Afirmou também que tinha mais drogas em casa.

Na residência, a equipe foi recebida pelo pai e pela irmã do rapaz, que souberam da situação e mostraram onde ficava o quarto do suspeito.

Lá, foram apreendidos 97 comprimidos de ecstasy, sementes e porções de maconha, além de uma balança de precisão, que estava escondida dentro de uma chuteira.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o jovem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, que é inafiançável.