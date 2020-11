Repercute nas redes sociais imagens de câmeras de segurança que mostram o exato momento da execução do advogado Ricardo Xavier Nunes, de 54 anos, em Nerópolis, a 33 km de Anápolis.

No registro é possível ver que o autor do crime está em uma caminhonete branca e a vítima aparece na porta de casa para conversar com ele.

Ricardo chega a se apoiar no veículo enquanto fala com o algoz, mas as palavras trocadas entre eles duram menos de um minutos.

Repentinamente, o autor saca a arma de dentro da calça e efetua vários disparos contra o advogado, que tenta correr antes de cair na calçada.

O criminoso corre de volta para a caminhonete imediatamente e foge. Poucos segundos depois, familiares da vítima saem na porta e ficam desesperados ao vê-lo no chão.

Câmeras de segurança registraram momento em que advogado é assassinado em Nerópolis. pic.twitter.com/xRLTXzhVji — Portal 6 (@portal6anapolis) November 14, 2020

Em tempo

A vítima era integrante de uma tradicional família de advogados e, segundo o presidente da OAB Subseção Nerópolis, André Raggi, os parentes dele confirmam que a motivação nada tem a ver com a profissão.

Informações preliminares dão conta que o principal suspeito do crime é um primo de Ricardo. Os dois seriam proprietários de terras vizinhas e, por isso, às vezes se desentendiam.

As autoridades policiais foram devidamente acionadas na cena do crime para realizar as perícias que apontarão como tudo aconteceu. O caso será elucidado pela Polícia Civil local.