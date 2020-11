Uma força-tarefa envolvendo policiais civis e militares terminou com a prisão do assassino confesso do advogado Ricardo Xavier Nunes, de 54 anos, na noite deste sábado (15).

O homem, que tem 34 anos e não teve a identidade revelada, contou aos agentes que tinha um relacionamento conturbado com a vítima, de quem era primo.

O estopim para o crime teria sido um desentendimento por conta de manutenção de cercas e subtração de gado, uma vez que os dois eram vizinhos de fazenda.

De acordo com a Polícia Civil, o advogado foi alvo de quatro disparos. Toda a cena do crime foi registrada pelas câmeras de segurança em frente a casa da vítima, em Nerópolis.

Câmeras de segurança registraram momento em que advogado é assassinado em Nerópolis. pic.twitter.com/xRLTXzhVji — Portal 6 (@portal6anapolis) November 14, 2020

A captura do autor ocorreu em uma fazenda de Rubiataba, município para o qual ele fugiu em uma caminhonete logo após o homicídio.

O homem foi levado para a cadeia pública de Goianápolis e está à disposição do Poder Judiciário.