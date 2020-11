Um vídeo chocante tem repercutido nas redes sociais, mostrando um recém nascido sendo retirado da terra, onde havia sido enterrado. O caso aconteceu em uma fazenda na cidade de Khatima, na Índia.

Um trabalhador da região contou ao site Daily Mail que encontrou a criança quando estava passando pelo local. Ele relata que percebeu o rosto do bebê entre as raízes, pedras e muita terra.

Depois do susto, o agricultor acionou alguns conhecidos que estavam próximos e solicitou ajuda para retirar a criança com vida.

No vídeo é possível ver uma mulher o pegando e enrolando em uma manta para aquecê-lo, enquanto realiza uma massagem cardíaca.

A criança foi encaminhada a um hospital próximo e não corre mais risco de morte.

Ainda não se sabe quem enterrou o bebê e nem a motivação.

Assista:

Outros casos

Não é a primeira vez que bebês recém nascidos são encontrados enterrados na Índia. Em outubro de 2019, um casal estava em um cemitério para enterrar a filha que havia morrido durante o parto e, quando estavam prestes a colocá-la, escutaram um choro.

A mãe confessa que pensou em ter ouvido o choro da filha, mas depois percebeu que o barulho vinha de dentro de um vaso.

O objeto e o recém nascido estavam exatamente na cova em que iriam colocar a criança.

“Estávamos no cemitério, o coveiro abrindo a cova, quando a pá bateu no pote. O recém-nascido estava dentro de uma sacola. Por um momento, cheguei a achar que era a minha filha chorando, mas o choro vinha de dentro do vaso. Quando quebramos, ela estava lá dentro”, contou Hitesh Kumar ao Daily Mail.