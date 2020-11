O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) prendeu na manhã desta quarta-feira (18) três homens, de 25, 29 e 36 anos, apontados como autores do assassinato de Jonas de Aquino Gomes, conhecido como “neguinho”, de 20 anos.

De acordo com o delegado Wlisses Valentim, titular do GIH, o caso aconteceu em fevereiro de 2019, no bairro Recanto do Sol, região Norte de Anápolis, dentro da casa da vítima.

As investigações mostraram que Jonas era traficante de drogas e, quando tinha que cobrar alguma dívida, utilizava de palavras ameaçadoras e humilhantes.

Um dos autores teria sido cobrado por um débito de R$ 100 em entorpecentes, com muita violência, na frente dos dois amigos.

Minutos depois, os três entraram na casa de Jonas com pedaços de pau e uma barra de ferro e o golpearam na cabeça até a morte.

Um dos envolvidos não tinha antecedentes criminais. Os outros possuem passagens por furto, tráfico de drogas e posse irregular de arma fogo.

O momento em que chegaram algemados na delegacia regional da Polícia Civil chegou a ser registrado pela câmera de um celular.

Apontados como responsáveis de cruel homicídio em Anápolis chegam na delegacia pic.twitter.com/PjtyuuoKmr — Portal 6 (@portal6anapolis) November 18, 2020

O trio foi encaminhado à cadeia pública da cidade e colocado à disposição do Poder Judiciário. Dois deles confessaram o crime durante o interrogatório.